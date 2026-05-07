El Reino Unido afronta unas elecciones clave en un escenario político incierto

Unos once millones de británicos -de una población cercana a los 70 millones- están llamados a votar en elecciones municipales parciales en Inglaterra, donde se eligen 136 de los 317 consistorios, así como en comicios autonómicos en Escocia y Gales, donde se anticipa un avance de las formaciones nacionalistas.

Se trata del primer gran test electoral para el laborismo del primer ministro, Keir Starmer, desde su llegada al poder en julio de 2024, en un momento de fuerte caída de su partido en las encuestas.

A nivel nacional, Reform UK encabeza la intención de voto con un 26 %, seguido de laboristas y conservadores, ambos en torno al 19 %, mientras que los Verdes, con un 15 %, superan ya a los liberaldemócratas.

Uno de los principales interrogantes se centra en los resultados en Londres, donde se eligen los ayuntamientos de sus 32 distritos, aunque no la alcaldía general de la ciudad, que encabeza desde 2016 el laborista Sadiq Khan.

Si bien la capital ha sido hasta ahora un feudo laborista, los analistas prevén un vuelco en áreas como Hackney y Lambeth, que los Verdes podrían ganar por primera vez, y en Havering, Bexley y Bromley, donde Reform UK parte como favorito.

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A las puertas de un colegio electoral de Hackney, una de las candidatas de los 'verdes', Brenda Pesh, se muestra optimista sobre las posibilidades de hacerse con el consistorio: "Ha llegado el momento del cambio", dice a EFE.

Pesh reconoce que, además de cuestiones locales como la vivienda, muchos votantes se inclinan por los Verdes -que, bajo su nuevo líder, Zack Polanski, han virado hacia la izquierda- por su descontento con "el giro derechista de los laboristas con Starmer, sus recortes al sistema de bienestar social y su apoyo al Estado de Israel".

En contraste con el ambiente apacible de esa zona, en un colegio electoral del vecino distrito de Tower Hamlets, también en el este de la capital, se vive un intenso debate entre un único militante laborista y decenas de simpatizantes de Aspire, una formación local que aspira a renovar el mandato logrado en 2022.

De ganar las elecciones, su candidato a primer edil, el exconcejal laborista Lutfur Rahman, muy popular entre la numerosa población de origen bangladesí, sería el único independiente al frente de un ayuntamiento en la ciudad.

"Conozco a Rahman personalmente, es un buen tipo y se preocupa por la gente de bajos ingresos: tenemos acceso libre a la piscina, comedor escolar gratuito y restableció las ayudas energéticas eliminadas por los laboristas", declara a EFE la maestra Salma Begum.

Por su parte, el informático Freddy Smith mantendrá su apoyo al laborismo, pues considera a los Verdes de Polanski "oportunistas" y desconfía de Rahman, que es investigado por su gestión financiera.

En Richmond, al oeste de la metrópolis, son los liberaldemócratas -tercera fuerza parlamentaria en el Reino Unido, por detrás de laboristas y conservadores- quienes defienden sus posiciones frente al avance del Partido Verde.

Con pocas opciones de éxito en ese distrito, un solitario candidato conservador, Charlie Protheroe, aprovecha para criticar al Gobierno central laborista, al que acusa de favorecer el independentismo en Escocia y Gales con su mala gestión a nivel nacional.

"En esos dos lugares, los laboristas iban bien y eran una importante voz del unionismo. Si los votos van hacia el Partido Nacional Escocés (SNP) y los nacionalistas galeses de Plaid Cymru, Starmer tendrá que asumir la responsabilidad y dimitir", dijo a EFE.

Los sondeos predicen que el SNP, que gobierna Escocia desde 2007, renovará su mandato con o sin mayoría absoluta, seguido del hoy casi inexistente Reform UK, los laboristas y un ascendente Partido Verde.

Por su parte, en Gales Plaid el Cymru aspira a conseguir su primera victoria en una autonomía gobernada por los laboristas desde 1999, donde compiten cuerpo a cuerpo con Reform UK, de Nigel Farage.

Si ganan los nacionalistas en Escocia y Gales, sería la primera vez que tres de las cuatro regiones británicas tendrían gobiernos de signo independentista, pues en Irlanda del Norte -que no celebra hoy comicios- los proirlandeses del Sinn Féin dominan desde 2022.

En Inglaterra y a nivel nacional, la atención estará puesta en Reform UK y el Partido Verde, ya que un crecimiento de su apoyo, incluso sin mayorías, reforzaría la fragmentación del voto y pondría en cuestión el bipartidismo tradicional británico.