Emisario de Zelenski viaja a EE.UU. para reactivar negociación a tres con Rusia

Kiev, 7 may (EFE).- El jefe del Consejo para la Defensa Nacional de Ucrania y emisario del presidente Volodímir Zelenski en las negociaciones de paz, Rustem Umérov, ha viajado a EE.UU. para reunirse con los mediadores estadounidenses y reactivar el proceso diplomático trilateral con Rusia para poner fin a la guerra.