Emisario de Zelenski viaja a EE.UU. para reactivar negociación a tres con Rusia

Según informó Zelenski en sus redes sociales, Umérov mantendrá reuniones este jueves con los mediadores estadounidenses, con los que tratará de impulsar acuerdos a tres con los rusos para nuevas intercambios de prisioneros y "revigorizar" las negociaciones para buscar la paz.
El viaje de Umérov ocurre después de que no se hayan dado nuevas reuniones presenciales entre las partes desde que se aplazaran por el estallido de la guerra de Irán los contactos previstos a principios de marzo.
"Estamos en comunicación constante con la parte estadounidense y somos conscientes de los contactos correspondientes de nuestros socios con la parte rusa. Estamos trabajando para que esto ayude a avanzar hacia una paz digna y garantice seguridad", escribió Zelenski.
El presidente ucraniano acusó a Rusia de no tener una actitud "constructiva", e hizo alusión al rechazo por parte del Kremlin del alto el fuego prolongado que pide Kiev.
Umérov también hablará con los estadounidenses de cuestiones bilaterales de seguridad.