Francia dice que los 5 franceses en crucero con hantavirus están sin síntomas preocupantes

"Según la información de la que disponemos, los cinco nacionales franceses se encuentran tan bien como se puede estar en estas circunstancias y no han reportado síntomas preocupantes a los médicos del centro de crisis" francés, indicó Pascal Confavreux.

El portavoz añadió que Francia sigue "muy de cerca" la situación y prepara la repatriación de los cinco, que están en comunicación diaria con el centro de crisis del Ministerio de Exteriores, y se les ofrece apoyo psicológico y asesoramiento médico.

Destacó que se ha puesto en marcha una "importante coordinación europea" mediante el Mecanismo Europeo de Protección Civil, activado a petición de España.

Este dispositivo permitirá evaluar la situación sanitaria y definir las recomendaciones bajo las cuales se llevarán a cabo las evacuaciones, siempre bajo la supervisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El portavoz precisó que la repatriación de los ciudadanos franceses solo podrá efectuarse una vez que el barco afectado por el virus, el crucero MV Hondius, que partió el 20 de marzo desde Ushuaia (Argentina), llegue a las islas Canarias.

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"En cuanto la OMS y las autoridades sanitarias locales consideren que están dadas las condiciones para proceder a las evacuaciones, lo haremos respetando estrictamente las medidas de salud pública definidas por nuestras autoridades sanitarias", concluyó.

Paralelamente, el Ministerio de Sanidad informó de que un ciudadano francés que había viajado en un vuelo con un caso confirmado de hantavirus ha sido aislado tras presentar "síntomas leves", a la espera de los resultados de las pruebas diagnósticas.

Otros siete franceses que también iban en el mismo vuelo han sido identificados y se les han propuesto medidas temporales de aislamiento en Francia y seguimiento sanitario.

Las autoridades sanitarias francesas y la OMS insistieron en que el riesgo de transmisión es bajo, recordaron que el hantavirus puede causar un síndrome respiratorio agudo, sin que exista vacuna ni tratamiento específico, y subrayaron que la transmisión entre humanos sigue siendo extremadamente limitada.

Según datos confirmados por la OMS, los posibles casos vinculados al barco ascienden a nueve, de los cuales cinco han sido confirmados por laboratorio.

El balance incluye tres fallecidos y varios pacientes hospitalizados, uno de ellos en estado grave.