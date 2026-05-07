Gobernador de estado indio de Bengala Occidental disuelve la asamblea legislativa

La decisión fue comunicada mediante una nota oficial emitida desde el Lok Bhavan, la sede institucional del gobernador, que confirma que Ravi "ha emitido una Orden disolviendo la Asamblea Legislativa de Bengala Occidental con efecto a partir del 7 de mayo de 2026", amparado en el artículo 174 de la Constitución de la India, según el documento hecho público en la red social X.

El gobernador ha podido dar este paso porque el mandato de cinco años del Parlamento regional terminaba justo hoy. Al disolver la Cámara en su último día legal, el Gobierno de Banerjee queda cesado automáticamente.

De persistir el atrincheramiento, el gobernador RN Ravi tiene también la potestad de recomendar la imposición del "President's Rule", una medida extraordinaria que suspende la autonomía regional para que el Gobierno federal de Nueva Delhi asuma el control directo del estado.

Banerjee, considerada la mujer más poderosa en la oposición en el país, se había declarado en rebeldía esta semana. La mandataria alegaba que la aplastante derrota de su partido frente al del primer ministro de la India, Narendra Modi, el Bharatiya Janata Party (BJP), fue fruto de una manipulación de la Comisión Electoral junto a la fuerza ganadora.

Esta crisis institucional y el atrincheramiento de la líder opositora han coincidido con una espiral de violencia postelectoral.

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Los disturbios han dejado hasta el momento tres muertos, incluido el asesinato a tiros del asistente del líder regional del BJP, Suvendu Adhikari, y más de 400 detenidos.

Con el gabinete destituido y la asamblea disuelta oficialmente, la convención democrática dicta el fin de la era de Banerjee tras 15 años en el poder ininterrumpido de este territorio de casi 100 millones de habitantes.

Se espera que en las próximas horas el líder regional del partido de Modi, Suvendu Adhikari, sea llamado por el gobernador para formar el nuevo Ejecutivo tras haber ganado las elecciones con 207 escaños frente a los 80 de la oposición.