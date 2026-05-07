Guterres pide unidad y más protección para migrantes: "Se utilizan como chivo expiatorio"

"La migración se ve distorsionada por el miedo y la desinformación. Se usa a los migrantes como chivo expiatorio para obtener beneficios políticos. Se les deshumaniza en el discurso público. Y se les niegan sus derechos y su dignidad", aseguró Guterres durante su intervención en el Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI).

Durante esta semana, Estados miembros y representantes de la sociedad civil se dan cita en la ONU para revisar los progresos realizados sobre el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado en 2018.

El secretario general defendió la migración como parte integrante de la historia de la humanidad y aseguró que contribuye a "construir sociedades, hacer crecer las economías e impulsar la innovación en el mundo".

"La migración no es la crisis. La crisis es el fracaso colectivo del mundo a la hora de gestionarla juntos", aseveró Guterres.

En este sentido, pidió cooperación para gestionarla, "más allá de las fronteras, entre gobiernos y en toda la sociedad": "Ningún país puede gestionar la migración por sí solo".

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En los últimos cuatro años, plazo que transcurre entre cada FEMI, "al menos 200.000 personas fueron víctimas de la trata, la mayoría de ellas mujeres", y "más de 15.000 personas murieron o desaparecieron a lo largo de las rutas migratorias".

El diplomático portugués elaboró una receta de seis puntos para revertir esta situación.

Primero, Guterres abogó por poner los "derechos humanos en el centro": "Toda persona en situación de desplazamiento tiene derechos, independientemente de su estatus".

El secretario general instó a reforzar la protección en las rutas migratorias para hacer que sea segura y a actuar con firmeza contra las mafias.

"Se aprovechan de la desesperación. Sacan provecho del sufrimiento. Y se benefician de la muerte", apuntó.

Así, defendió la creación de rutas migratorias "reales y viables" tanto para "estudiantes de cualquier nivel de cualificación" como para quienes buscan "seguridad y protección".

Por último, pidió ampliar las oportunidades en los países de origen para que la migración sea "una elección genuina" y aumentar la inversión en la cooperación.

"La cooperación multilateral da resultados. En las fronteras y en las comunidades. En las escuelas y en los mercados laborales. En los consulados y en los tribunales. Y, sobre todo, en las vidas de los migrantes y en las sociedades a las que fortalecen", afirmó.