Italia denuncia el impacto de un cohete en una base de la misión de la ONU en el Líbano

"No se han registrado heridos entre el personal italiano, solo daños leves en un vehículo militar", precisó en un comunicado.
Las autoridades están llevando a cabo investigaciones "para evaluar con precisión el origen del cohete, así como la dinámica de lo ocurrido".
El ministro de Defensa, Guido Crosetto, se mantiene en contacto permanente con el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Luciano Portolano; con el comandante del Mando Operativo de Cumbres Interfuerzas (COVI), el general Giovanni Maria Iannucci; y con los mandos destacados en el terreno para seguir la evolución de la situación.
Este incidente se produce después de que el 8 de abril el Gobierno italiano denunciara que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dañaron con disparos de advertencia otro vehículo militar de la FINUL.
En aquella ocasión, Roma convocó de urgencia al embajador israelí para exigir explicaciones por lo que consideró una acción inaceptable contra sus tropas.
Italia es uno de los principales contribuyentes de tropas a la FINUL, con más de 1.000 militares desplegados en el sur del país.