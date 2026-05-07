La Bolsa española cae un 0,24 % y mantiene los 18.000 puntos apoyada en bajada del crudo

El índice de referencia en España, el IBEX 35, se situó en los 18.060,8 puntos tras ceder 43,5 enteros, lo que supone ese retroceso del 0,24 %. En lo que va de año, el selectivo español acumula una revalorización del 4,35 %.

El posible acuerdo propuesto ayer por Estados Unidos para acabar con la guerra contra Irán hace que el precio del barril de brent baje un 3,38 %, hasta los 97,85 dólares. De la misma manera, el petróleo intermedio de Texas se abarata un 3,28 % (91,96 dólares).

En el selectivo, las subidas de Sabadell (2,41 %), Unicaja (1,61 %) y Amadeus (1,32 %) contrastaron con la caída de Rovi, que cedió un 6,04 % tras el desplome del 16 % en la jornada de ayer miércoles.