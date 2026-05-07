La canción 'Dai Dai', de Shakira, será el himno oficial del Mundial de Fútbol de 2026

Bogotá, 7 may (EFE).- La composición 'Dai Dai', de la cantante colombiana Shakira, será la canción oficial del Mundial de Fútbol que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá, anunció este jueves la artista en un breve video publicado en sus redes sociales y que será lanzado el 14 de mayo.