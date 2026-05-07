'La hija cóndor' se estrena en Bolivia tras su éxito en festivales internacionales

"Que la película llegue a Bolivia para mí es una gran ilusión y me llena de emoción y orgullo también, porque a lo largo de las proyecciones que hemos tenido en diferentes partes del mundo, nos hemos encontrado con público boliviano", comentó a EFE el director del filme, Álvaro Olmos.

El cineasta destacó especialmente la proyección en España, "donde ha sido masiva la presencia boliviana y la reacción ha sido muy importante", ya que hubo un "reconocimiento" y una "conexión con el país".

Si bien la película está filmada en la región central de Cochabamba y su idioma principal es el quechua, habla "de toda una cultura que trasciende no solo a Suramérica", sino que ha generado interés "en todo el mundo", afirmó.

"Entonces nada nos pone más orgullosos que llegar a nuestro país y mostrarla con nuestro público y esperamos generar esa misma conexión y emoción en el espectador, añadió el director.

'La hija cóndor' cuenta la historia de dos parteras del área rural, la experimentada Ana Lindaura, interpretada por María Magdalena Sanizo; y Clara, su hija adoptiva y aprendiz, representada por Marisol Vallejos.

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Según Olmos, Ana Lindaura es "una anciana muy sabia, con mucho conocimiento" y "es como una autoridad en la comunidad", mientras que Clara es "joven y tiene deseos de conocer otras cosas".

"Su destino es ser una partera, pero ella (Clara) tiene otras motivaciones también y quiere conocer lo que está al otro lado de la montaña. Entonces, el conflicto gira en torno a esta decisión de la joven", explicó.

Para el director, el público que ya la ha visto conectó con la película "por el tipo de historia que es", ya que "habla de la dualidad" en Bolivia "acerca de la relación y la dinámica" entre las ciudades y el área rural, pero también por los "códigos musicales" empleados que, según dijo, "la gente los reconoce".

El filme, que es una coproducción boliviana, peruana y uruguaya, se estrenó en el Festival de Toronto en septiembre de 2025 y a partir de ahí "ha sido una vorágine de muchos festivales, sobre todo en Europa", donde se proyectó en países como España, Bulgaria, Austria e Italia, y también estuvo en India y Nueva Zelanda, entre otros, indicó Olmos.

Entre los más de veinte galardones que ha logrado están el Premio Abrazo al mejor largometraje de ficción en el Festival de Biarritz América Latina y Mejor Interpretación en Largometraje Iberoamericano de Ficción en Guadalajara para Sanizo, quien también ganó la mejor interpretación femenina en Málaga.

De origen quechua, Sanizo contó a EFE que esta fue su primera experiencia "en grande" en la actuación, ya que antes hizo algunos trabajos pequeños en la radioemisora en la que trabajó.

La actriz destacó que la figura de la partera o matrona aún "es muy importante" en el área rural.

"Hay lugares marginales (donde) no hay ni postas ni hospitales, entonces cuando se presenta una emergencia, una matrona o partera puede salvar la vida", mencionó.

Por su parte, Vallejos confesó a EFE que le hace "mucha ilusión" el estreno de la película en Bolivia, sobre todo con la esperanza de que sea vista por quienes hablan quechua.

"Por ejemplo, mi papá nunca fue a un cine, mi familia rara vez va. Entonces, que vengan ellos de mi pueblo a verme y ver la película, la historia y sobre todo que la puedan entender, que se sientan familiarizados, me hace mucha ilusión", sostuvo la joven, nacida en la ciudad de Cochabamba, pero con raíces en el municipio de Pocona.

El filme continuará luego su recorrido por Francia, Alemania, Suiza, Estados Unidos y Canadá.