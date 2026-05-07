La Justicia francesa investiga a Musk por presuntos delitos en la red social X

La Fiscalía francesa abrió esta vez una instrucción judicial el 6 de mayo contra la matriz de la red social X (anteriormente Twitter), su dirigente Elon Musk y quien fuera directora general de la red hasta el verano de 2025, Linda Yaccarino.

De este modo, el juez instructor designado decidirá si hay suficientes indicios para abrir un juicio.

El magnate había sido convocado por la Justicia francesa el pasado 20 de abril para una declaración en la que no debía comparecer como imputado, sino bajo el formato de lo que se conoce como "una audición libre".

Tras el plantón, La Fiscalía francesa indicó que la investigación proseguía.

En marzo pasado, al poco tiempo de conocerse la citación de abril, Musk trató de "retrasados mentales", escrito directamente en francés ("attardés mentaux"), a los magistrados que investigan sobre X en Francia.

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Una reacción abrupta tras el registro judicial que se llevó a cabo a comienzos de febrero en la sede de X en París, y al que la empresa replicó rechazando "categóricamente haber cometido la menor infracción" y denunciando "motivaciones políticas".

La investigación judicial, abierta en enero de 2025, se centra en los delitos de complicidad en la posesión y distribución de imágenes de pornografía infantil de menores, y en el uso del modelo de inteligencia artificial de X para crear 'deepfakes' (ultrafalsos) sexualmente explícitos sin el consentimiento de las víctimas, precisaron las fuentes.

Las autoridades judiciales francesas recordaron que otros países también ya han abierto investigaciones contra X, relacionadas con estas mismas sospechas.

El Departamento estadounidense de Justicia (DOJ) llegó a defender a Musk al considerar que las solicitudes de los magistrados franceses tenía una "fuerte connotación política".