La portavoz de la Casa Blanca da a luz a una niña, su segundo bebé

La niña, apodada cariñosamente Vivi, nació el pasado 1 de mayo y se encuentra "sana y en perfecto estado", detalló la portavoz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Leavitt, de 28 años, está casada con el empresario Nicholas Riccio, de 60, con quien tiene otro hijo, Niko, nacido en 2024.

"Estamos disfrutando de cada momento en esta burbuja de felicidad con nuestra recién nacida. Gracias a todos los que se acordaron de nosotros en sus oraciones durante mi embarazo; de verdad las sentí en cada etapa de esta experiencia. Dios es bueno", expresó Leavitt.

El pasado 24 de abril, la portavoz se despidió de la prensa de la Casa Blanca con motivo de su baja por maternidad. Sin embargo, el 27 de abril ofreció una inesperada rueda de prensa, dos días después del intento de asesinato contra Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, evento en el que también participó.

Leavitt no ha informado sobre la fecha de su reincorporación a sus funciones.

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El pasado martes fue sustituida en la rueda de prensa semanal de la Casa Blanca por el secretario de Estado, Marco Rubio, lo que ha desatado especulaciones sobre una posible candidatura suya a la nominación presidencial republicana de 2028, en la que podría competir con el vicepresidente, JD Vance.