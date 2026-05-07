Líder paramilitar de Sudán dice que tropas se han triplicado y que están cerca de Jartum

"La guerra empezó cuando contábamos con 143.000 soldados disciplinados y con salarios. Hoy, nuestro censo se sitúa en 450.000", dijo Hemedti en un discurso en la víspera ante oficiales y comandantes de las FAR en una ubicación no revelada, según publicaron este jueves los canales afiliados a los paramilitares.

El líder paramilitar no ofreció, no obstante, detalles sobre cómo aumentaron esos números ni tampoco mencionó la presencia de mercenarios entre sus filas. Varios estudios estiman que los efectivos de las FAR oscilan entre los 100.000 y los 200.000.

Hemedti afirmó que sus fuerzas "aún se encuentran en las afueras de Omdurmán", ciudad vecina de Jartum que forma parte del área metropolitana de la capital, e indicó que "pronto habrá buenas noticias", sin aportar más detalles.

"Nuestras fuerzas han llegado a Jartum", señaló Hemedti, que ironizó con que el Ejército sudanés "no tiene nada más" que la capital, retomada por las Fuerzas Armadas Sudanesas hace poco más de un año, y que la principal ciudad de Sudán "está desierta" tras más de tres años de guerra que han provocado una gran devastación.

No obstante, añadió que las FAR quieren "poner fin a la guerra unilateralmente cuanto antes, pero no se puede detener unilateralmente" sin que el Ejército sudanés, liderado por el general Abdelfatah al Burhan, haga lo propio.

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"No podemos permitir que nos obliguen a entregarnos a Al Burhan para que nos decapite", dijo Hemedti, que aseguró que su grupo está preparado "para luchar durante 40 años".

Con los procesos de paz completamente estancados, el Ejército y las FAR se están disputando las regiones centrales y sureñas de Sudán, mientras que los paramilitares han intensificado sus operaciones con drones contra la capital y sus alrededores, zonas que habían sido declaradas seguras por la cúpula militar.

Los tres años de guerra en Sudán han provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de Estados Unidos-, han abocado a más de 21,2 millones de personas a una situación de hambruna aguda y han obligado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, convirtiendo a Sudán en el escenario de la peor crisis de desplazamiento y hambre del mundo, según la ONU.