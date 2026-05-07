Los apagones simultáneos afectarán hasta el 58 % de Cuba este jueves

La cifra de esta jornada evidencia nuevamente la vuelta a la tendencia que vivió la isla caribeña en el primer trimestre del presente año, cuando el mayor apagón diario afectaba de forma simultánea en torno al 60 % del país.

Esas afectaciones se habían reducido especialmente en La Habana durante dos semanas consecutivas a finales del pasado mes de abril, gracias a la llegada del tanquero ruso Anatoli Kolodkin con 100.000 toneladas de crudo.

Sin embargo, los cortes ya volvieron a superar las 15 horas diarias en la capital cubana y en las provincias, los apagones son de hasta 24 horas continuas o más.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de máxima demanda, en la tarde noche, una capacidad de generación de 1.400 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.250 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.850 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.880 MW.

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Cuba vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., una medida calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional y que ha ocasionado una parada casi total de su economía.

La crisis energética en el país caribeño se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU.

En esta jornada, siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético).

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de EE.UU., acción que el Gobierno cubano ha calificado reiteradamente como de “asfixia energética”.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Cuba precisa unos 100.000 barriles diarios de petróleo, de los que unos 40.000 son de producción nacional.