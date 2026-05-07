México anuncia inversión de casi 8.000 millones de dólares para ampliar red de gasoductos

La secretaria de Energía, Luz Elena González, explicó durante la conferencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que el proyecto busca garantizar un abasto “seguro, eficiente y oportuno” de gas natural para la generación eléctrica, los polos del bienestar del Plan México y otras actividades industriales.

González detalló que México cuenta actualmente con una red de 21.149 kilómetros de gasoductos para transportar gas natural.

De esa infraestructura, detalló, el 48 % es administrado por el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), el 36 % corresponde a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el 16 % restante está en manos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas privadas.

El plan contempla más de 53.000 millones de pesos (2.944 millones de dólares) de inversión por parte de la estatal CFE y más de 87.000 millones de pesos (4.833 millones de dólares) del Cenagas.

González detalló que la CFE desarrollará nueve gasoductos nuevos, que concentrarán el 38 % de la inversión total, mientras que el Cenagas construirá tres ductos adicionales y ejecutará obras de modernización, mantenimiento y rehabilitación en estaciones de compresión y redes existentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, la directora general de la CFE, Emilia Calleja, señaló que el gas natural es clave para la generación eléctrica en centrales de ciclo combinado.

Indicó que estas son inversiones “fundamentales” porque de este plan se alimentarán 13 nuevas plantas que aportarán casi 8.000 megavatios adicionales, mismas que se irán inaugurando entre 2026 y 2027.

Entre los proyectos de gasoductos de la CFE figuran los proyectos denominados Guaymas-El Oro, Centauro del Norte, Costal 2, Ramal Coliseo, Paraíso, Ramal Tula, Tuxpan-Tula, Tuxpan-Tula Oeste y Tula-Villa de Reyes, con obras en el norte, centro y sureste del país.

El director del Cenagas, Cuitláhuac García, sostuvo que el organismo realizará una “inversión histórica” en el sexenio, con tres nuevos gasoductos, 41 proyectos de modernización y contratos de mantenimiento y operación.

García afirmó que el 60 % de la electricidad que consume México proviene del gas natural, por lo que consideró prioritario concretar estas inversiones para sostener el crecimiento energético e industrial del país.