Okuda San Miguel pinta en Viena el mayor mural de Austria, símbolo del desarrollo urbano

La colorida composición, que se realiza en colaboración con el Ayuntamiento, la propietaria del edificio, BUWOG, y la organización vienesa de arte urbano Calle Libre, aborda las desigualdades sociales y de género, y también pone de relieve el desarrollo urbano en curso de la zona.

Además, el mural, de 52 metros de altura, se convertirá en un punto de referencia internacional como parte del programa de la 70ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión la próxima semana, y servirá como parada clave de las giras de las delegaciones internacionales que participan en el concurso.

Inaugurada este jueves, se prevé que la obra esté expuesta durante al menos tres años.

Durante tres semanas, Okuda San Miguel (Santander, 1980) ha trabajado con 800 litros de pintura y 830 sprays de colores para crear su primera obra en la república alpina, que, bautizada 'In Equality', ha sido concebida como un manifiesto visual que "defiende la diversidad, la tolerancia y la apertura", explica el Ayuntamiento vienés en un comunicado.

Con el título de la obra, el proyecto señala las desigualdades que se manifiestan en las estructuras sociales y en las realidades específicas de género, algo que la organización relaciona con el lema eurovisivo "Unidos por la música".

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"La arquitectura de la torre sirve como punto de partida, y la forma del edificio crea un diálogo visual con el entorno", asegura en el comunicado San Miguel, que ha diseñado una composición caracterizada por su color, geometría abstracta y deconstrucción.

"Invito al público a ver el espacio urbano desde una perspectiva nueva, vibrante y emocionante", añade.

La denominada 'Torre APA' forma parte del proceso de planificación de Gunold South, un nuevo barrio urbano al norte de la ciudad que atraviesa sus primeras etapas de desarrollo.

El proyecto apunta a crear un conjunto que integre de manera innovadora usos residenciales y laborales, articulados con zonas verdes y espacios abiertos que contrasten con los edificios de gran altura que caracterizan el entorno.

La iniciativa incorpora además un "festival participativo" enmarcado en el proyecto cultural 'Wild im West', a través del cual los vieneses pueden aportar sugerencias, ideas y propuestas para el nuevo distrito.