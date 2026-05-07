Partidos de centro e izquierda de Perú se concentran en Lima en defensa del "voto popular"

Los partidos Juntos por el Perú, Ahora Nación, Unidad Popular, Unido Perú, Primero La Gente, Venceremos y el partido Obrero del Perú convocaron a una manifestación en los exteriores de la sede principal del JNE en Lima bajo el lema de "¡El pueblo defiende la democracia!" y una movilización similar se realizó en otras ciudades del país.

Los grupos políticos rechazaron, en un comunicado, las "maniobras desestabilizadoras y antidemocráticas" impulsadas por el partido Renovación Popular, del candidato López Aliaga, respaldadas por sectores económicos, mediáticos y políticos de ultra derecha que buscan "desconocer los resultados de los comicios en primera vuelta.

Algunas de las participantes en la manifestación reclamaron el respeto al voto popular y que se realice la proclamación de los resultados oficiales de los comicios presidenciales.

Nelly Avendaño, militante de Juntos por el Perú, declaró a EFE que conocen que hay una "arremetida" del partido ultraconservador Renovación Popular, que plantea elecciones complementarias o nuevos comicios, pero que significa que " no se quiere reconocer el voto de los pueblos del Perú profundo".

Igualmente, su copartidaria Tania Cardeña, procedente de la sureña región andina de Cusco, pidió el respeto al "voto popular, el voto de los campesinos, al voto del hermano con ojotas, del hermano con sombrero", en referencia a la prenda utilizada por el candidato Roberto Sánchez.

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Avendaño pidió a las autoridades electorales proclamar a las listas ganadoras de la primera vuelta, y que respeten las reglas del JNE, mientras que Cardeña pidió que termine "esta incertidumbre que genera mucho caos en el país".

López Aliaga aspiraba a disputar la segunda vuelta con la candidata derechista Keiko Fujimori, pero el izquierdista Sánchez será quien acuda a esa ronda definitiva, al desplazarlo como segundo candidato más votado por un estrecho margen de votos.

Cuando se ha contabilizado el 98,48 % de los sufragios, Fujimori recibe hasta este jueves el 17,14 % de la votación, seguida por Sánchez, con el 12,04 %, y por López Aliaga, con el 11,89 %.

Estas cifras, además de confirmar la presencia de Fujimori en la segunda vuelta, tras haber recibido 2.832.377 votos, otorgan a Sánchez 23.362 votos de ventaja sobre López Aliaga, ya que el izquierdista suma 1.989.272 sufragios frente a los 1.965.910 del ultraderechista.

Ante este panorama, el JNE anunció este jueves que espera proclamar los resultados finales de los comicios a mediados de este mes, con lo que se conocerá oficialmente a los dos candidatos que disputarán la Presidencia de Perú para el período 2026-2031 en la segunda vuelta electoral que se celebrará el 7 de junio.

Por su parte, el defensor del pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, afirmó que "no existen pruebas fehacientes" de que se haya producido un fraude en las elecciones generales celebradas el 12 y 13 de abril pasado, tal como denuncia, sin presentar pruebas concluyentes, el candidato López Aliaga.