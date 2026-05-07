Sánchez dice la UE no parará hasta que el espacio digital sea "un lugar seguro"

"Se acabó hacer negocio vulnerando la dignidad de nuestros hijos e hijas", ha señalado Sánchez este jueves en un mensaje en su cuenta de X, en el que ha recordado que esta iniciativa fue impulsada por España.

El pacto, que entrará en vigor a finales de este año, prohíbe los sistemas de inteligencia artificial cuyo único propósito sea generar ese tipo de imágenes o de abuso sexual infantil, además de los que se pueden emplear para múltiples propósitos si no tienen "medidas de seguridad razonables" para evitar la propagación de este contenido.

Sánchez ha recordado que el pasado mes de febrero se pidió a la Fiscalía española que persiguiese posibles delitos cometidos con estas herramientas y que, ahora, los 27 países avanzan unidos en la misma dirección.

El veto se ha pactado tras el escándalo que causó la generación de fotografías con Grok, la herramienta de inteligencia artificial de la red social X, que ahora tendrá hasta finales de año para diseñar medidas de protección adecuadas.