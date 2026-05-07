Santa Elena dice que no hay casos de hantavirus en la isla y monitorea a los contactos

El gobierno de este territorio británico de ultramar subraya que trabaja con la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para compartir y monitorear todos los datos de salud.

Las personas de la isla que estuvieron en contacto con pasajeros que habían bajado del crucero están en buen estado de salud y reciben seguimiento diario por parte de profesionales médicos, pero se les ha recomendado aislarse en casa durante 45 días a partir de la última exposición conocida al virus -período que finaliza el 9 de junio-.

El riesgo para la población general sigue siendo bajo, puntualiza el ejecutivo de la isla, y resalta que el hantavirus, de la cepa andina, no se contrae por contacto social casual.

"Si bien la naturaleza internacional de este incidente requiere una respuesta global coordinada, la situación en Santa Elena se mantiene estable y bajo control. Solicitamos al público que mantenga la calma", resalta el comunicado.

Asimismo, el gobernador, Nigel Phillips, ha admitido que la isla afronta una crisis que nadie "hubiera deseado", pero que la respuesta de la comunidad ha sido "serena, mesurada y proporcionada".

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Este territorio es centro de la atención mediática por el paso del MV Hondius y porque varios pasajeros desembarcaron para volver a sus países a través de Sudáfrica, como ha sido el caso de dos británicos que están ahora haciendo cuarentena en el Reino Unido.

Tres personas que viajaron en el crucero -que había partido del puerto de Ushuaia, en el sur de Argentina- fallecieron tras contraer el virus que se transmiten por la saliva o heces de roedores.

Santa Elena, famosa por ser el lugar de exilio y muerte de Napoleón Bonaparte, es un territorio británico en el Atlántico junto con las islas de Ascensión y Tristán de Acuña.