Sheinbaum responde a Trump que México está "actuando" en el combate al narcotráfico

"Nosotros estamos actuando. Hay una reducción casi del 50% en homicidios dolosos, 2.500 laboratorios deshabilitados, destruidos, personas detenidas (...) Hay reducción del paso de fentanilo de México a Estados Unidos", declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

El miércoles Trump volvió a amenazar con intervenir en México al asegurar que si las autoridades mexicanas "no hacen su trabajo" en la lucha contra el narcotráfico, Washington lo hará.

La presidenta recordó que no es "la primera vez" que el republicano hace estas declaraciones, al tiempo que reivindicó la labor de las autoridades mexicanas y volvió a rechazar una intervención de Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico.

Al respecto, subrayó que el diálogo bilateral ha tenido resultados en el marco del "respeto mutuo", por lo que, añadió, "no queremos que se rompa la confianza".

Sheinbaum afirmó que la relación de México con su vecino del norte se fundamenta en puntos como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial, así como la responsabilidad compartida y el respeto.

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"Eso es esencial. Pero se ha colaborado también. Queremos que siga colaborando siempre y cuando tengamos estos cuatro puntos muy claros, ambos países, sin violar soberanía", afirmó.

De esta manera, pidió a Washington que reconozca que tienen un "problema grave" de consumo de drogas, a la vez que les instó a parar el tráfico de armas hasta México.

En este sentido, Sheinbaum mencionó la reciente Estrategia Nacional de Control de Drogas de EE.UU, documento en el que "por primera vez" reconocen el problema de la drogadicción en su sociedad, que apuntó que afecta al 16% de la población estadounidense.

Aseguró que fue el propio Trump quien le preguntó en una de sus primeras llamadas por qué México no tenía este mismo problema, a lo que le respondió que se debe a los "valores familiares" en el país y a la campaña gubernamental que reconoce el consumo de drogas como un problema de "salud pública".

"No queremos que el fentanilo llegue a los jóvenes de Estados Unidos, ni tampoco a los jóvenes de México, ni de ningún lugar del mundo, ni ninguna droga. Pero tiene que haber una parte de reconocimiento del problema desde Estados Unidos", sentenció.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha amenazado en varias ocasiones con intervenir en México para luchar contra los carteles porque, a su juicio, "controlan" el país, algo que ha sido rechazado por Sheinbaum por suponer una violación a la soberanía mexicana.