Sierra Leona investiga al mercante interceptado en España con 30,2 toneladas de cocaína

“El Sector de Seguridad ya ha comenzado las investigaciones preliminares y las evaluaciones interinstitucionales para establecer los hechos relacionados con la embarcación, su historial de viaje y sus movimientos portuarios”, indicó la Oficina de Seguridad Nacional (OSN) de Sierra Leona en un comunicado.

Añadieron que, pese a no haber recibido aún una comunicación oficial de España, el Gobierno de Sierra Leona reiteró su compromiso contra el crimen organizado y solicitó la colaboración ciudadana para informar sobre la actividad del buque en el país.

El buque mercante había partido desde Sierra Leona con rumbo declarado a Libia bajo bandera de las Islas Comoras, cuando fue interceptado por la Guardia Civil española frente a las costas del Sáhara Occidental con 1.279 fardos de cocaína, valorados en más de 812 millones de euros (958 millones de dólares).

Durante el abordaje, las fuerzas policiales españolas detuvieron a 17 tripulantes y a otras seis personas ocultas con armas de fuego.

Según la investigación, la embarcación transportaba grandes cantidades de cocaína para su trasvase a otras naves de alta velocidad y su posterior introducción en la península Ibérica.

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La operación policial se ha basado en el sistema de recepción y análisis de inteligencia contra el narcotráfico a través de los canales de cooperación internacional de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) y de la Unidad del Equipo de Inteligencia e Intervenciones de la Policía neerlandesa.