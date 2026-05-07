Universidad de Ecuador reconoce al autor peruano Fernando Iwasaki como profesor honorario

Iwasaki, narrador, ensayista, historiador, gestor cultural y actual profesor de la Universidad Loyola, en Andalucía (España), recibió la distinción en el marco de la II Feria del Libro Académico, que se celebra del 7 al 9 de mayo en la sede de la universidad, en la ciudad de Quito.

Durante su discurso, el autor peruano, residente desde hace décadas en Sevilla, recordó sus primeros años como docente en Lima, cuando aún era estudiante de secundaria, y aseguró que desde entonces no ha dejado de enseñar.

"No hay nada más hermoso ni más honroso que ser profesor", afirmó Iwasaki al recibir esta distinción, en una intervención en la que mezcló memoria familiar, literatura y cultura popular.

"Me siento agradecido a la Universidad Andina Simón Bolívar porque la distinción que me ha concedido me honra en lo familiar y lo vocacional", continuó poco antes de recordar sus vínculos personales con Ecuador a través de su abuela materna, Manuela Franco Guerra, nacida en Guayaquil, quien le inculcó la pasión por la lectura.

Gracias a ella, dijo, despertó su interés por las letras que ha derivado en este galardón del que "tratará de ser digno".

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Iwasaki fue premio en 2015 con el Premio Don Quijote de Periodismo y su obra ha sido traducida a numerosos idiomas, entre ellos el ruso, inglés, francés, rumano, griego, italiano y coreano.

La feria reúne este año a cerca de una veintena de editoriales e incluye mesas redondas sobre literatura infantil y edición, además de actividades sobre la producción editorial en Ecuador.

Entre la agenda destacan las presentaciones de algunas obras publicadas por la propia universidad, como 'Desinformación, sociedad y política. Atisbos, reflexiones y recomendaciones apresuradas', de Saudia Levoyer y Pablo Escandón; y otros ejemplares publicados por facultades como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Puce), donde destaca 'La mala mujer' de Fernanda Solíz.

En esta edición también se entregará por primera vez la distinción al Editor con Trayectoria, que recaerá en el escritor ecuatoriano Iván Egüez, creador de la campaña de lectura Eugenio Espejo.