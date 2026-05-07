Visita de Ayuso a México genera 60 % de rechazo en redes, según análisis digital

Según un análisis de inteligencia digital realizado por la consultora digital, un 33 % de la conversación se centró en críticas por presunta injerencia política extranjera, mientras que un 27 % reflejó sentimientos nacionalistas mexicanos y referencias históricas vinculadas al colonialismo español.

El estudio también identificó que el 22 % de las publicaciones recurrieron al humor, memes y sátira política, mientras que el 18 % expresó respaldo a la política española y a sus posturas conservadoras.

La conversación se concentró principalmente en Facebook (38 %), YouTube (21 %) y X (20 %).

Además, el software detectó apenas 1,13 % de actividad atribuida a bots, por lo que la discusión fue considerada mayoritariamente orgánica.

El análisis se realizó entre el domingo 3 y el miércoles 6 de mayo, y también incluyó las plataformas TikTok (13 %) e Instagram (8 %).

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El domingo pasado, Ayuso inició una gira de diez días por México con actividades políticas, empresariales y culturales, con el objetivo de reivindicar "todo lo que une" a España y México, según el gobierno madrileño.

Sin embargo, su visita ha generado polémica tras defender la conquista y el mestizaje como parte del legado entre ambos países, además de afirmar que "las cadenas del socialismo" están provocando la muerte de la democracia y señalar al partido gobernante en México como responsable de esa deriva.

Las declaraciones provocaron la respuesta de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien criticó la reivindicación de Hernán Cortés y difundió un documento histórico de 1548 sobre las "atrocidades" atribuidas al conquistador.