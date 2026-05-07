Wall Street cierra en rojo por la volatilidad del petróleo pese a marcar récords intradía

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdió 313 puntos, hasta los 49.596; el selectivo S&P 500 cedió un 0,38 %, hasta los 7.337 enteros; y el tecnológico Nasdaq cayó un 0,13 %, hasta las 25.806 unidades.

El mercado bursátil dio un giro en la tendencia al alza de los últimos días después de que el petróleo alcanzara los 97 dólares el barril durante la jornada tras haber llegado a caer por debajo de los 90 dólares, concretamente hasta los 89,91 dólares.

Finalmente, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el de referencia en EE.UU. se estabilizaron y cerraron la sesión en 94,81 dólares el barril, un 0,28 % menos que el anterior.

Aun así, la Bolsa de Nueva York cerró en rojo, a pesar de haber registrado dos nuevos máximos durante la jornada.

El índice de los 500 gigantes estadounidenses llegó hasta los 7.385 puntos en las primeras horas de la jornada , mientras que el Nasdaq llegó a los 26.036 enteros, también durante la mañana.

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Ambos estuvieron motivados por el optimismo que ha inundado el mercado ante un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra después de que el presidente Donald Trump afirmara que hay un "considerable progreso hacia un acuerdo" con Teherán.

Según varios medios, ambos países están acercando posturas ante un memorando de entendimiento de una sola página que les comprometa a cesar las hostilidades. La cadena CNN afirmó que falta la decisión de Teherán.

El Gobierno de Pakistán, país mediador, afirmó sentirse esperanzado ante la posibilidad de un acuerdo inminente y se ofreció como sede para la firma del pacto.

Por su parte, el rendimiento de los bonos de deuda del Tesoro volvió a subir; el de los bonos a diez ganó 4 puntos básicos, hasta 4,392 %, y el de los de 30 años sumó 3 puntos básicos, hasta 4,969 %.

Por su parte, el oro, considerado activo refugio, subió un 0,45 %, 4.715 dólares la onza; y la plata un 3,06 %, hasta los 79,66 dólares la onza.