Absuelto en apelación un argentino por el asesinato del líder ultra del Lazio, Diabolik

A pesar de que la Fiscalía había pedido confirmar en apelación la cadena perpetua, los jueces romanos han determinado finalmente que el imputado "no cometió los hechos", el crimen.

"Nos lo esperábamos porque no ha habido en el proceso ninguna prueba que implicase a Calderón", ha sostenido ante la prensa el abogado del acusado, Gian Domenico Caiazza.

La Justicia italiana había condenado a Calderón el 25 de marzo de 2025 a cadena perpetua por considerar que fue el sicario encargado de asesinar de un disparo en la cabeza a 'Diabolik' en el Parque de los Acueductos de Roma el 7 de agosto de 2019.

El imputado, conocido en los ambientes criminales de la capital italiana, siempre ha defendido su inocencia.

Antes de morir asesinado, Piscitelli fue investigado por lazos con el narcotráfico e incluso fue relacionado con el caso de corrupción conocido como 'Mafia Capital', una red criminal que operaba en el ámbito empresarial y político de Roma y que se destapó en 2014.

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'Diabolik' era también conocido por sus mensajes misóginos y antisemitas en el ámbito futbolístico, donde lideró a los ultras del Lazio, una de los grupos de aficionados en Italia históricamente asociados al ultranacionalismo y la extrema derecha.