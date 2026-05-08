Al menos tres heridos por el derribo de misiles y drones iraníes en Emiratos Árabes

El Ministerio de Defensa emiratí dijo en un comunicado que los sistemas antiaéreos del país del golfo Pérsico interceptaron dos misiles balísticos y tres drones, con lo que los derribos de misiles ascienden a 580 y los de aviones no tripulados a 2.263 desde el inicio de la guerra de Irán el pasado 28 de febrero.

Estos ataques de represalia iraníes en respuesta a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel han provocado al menos 230 heridos de más de una treintena de nacionalidades, según Defensa emiratí, mientras que otras 13 personas han muerto, entre ellos diez civiles.

El departamento afirmó que Emiratos está "plenamente preparado para afrontar cualquier amenaza y que actuará con firmeza contra todo intento de socavar la seguridad del país, garantizando así la protección de su soberanía, seguridad y estabilidad, y salvaguardando sus intereses y capacidades nacionales".

El país árabe informó esta madrugada de nuevos ataques iraníes en medio del frágil alto el fuego, que entró en vigor hace un mes, y que tuvieron lugar después de que el jueves EE.UU. afirmara haber alcanzado objetivos militares de Irán en respuesta a las acciones de Teherán contra destructores estadounidenses en el estrecho de Ormuz.

El Ejército de Irán acusó a Washington de violar el alto el fuego con un ataque en la zona pero, horas después, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su país mantiene las negociaciones con los iraníes.

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Las hostilidades se producen cuando se cumple un mes del inicio del alto el fuego decretado unilateralmente por Trump el 8 de abril, sin que todavía se haya materializado un acuerdo de paz con Teherán.