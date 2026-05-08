Aplazan al 20 de julio la sentencia del narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada

El magistrado Brian Cogan, quien ya ha pospuesto la sentencia varias veces, emplazó a la defensa de Zambada a entregar la documentación necesaria para la audiencia antes del 6 de julio y dio un plazo de réplica a la Fiscalía hasta el día 13 del mismo mes.

La más reciente fecha conocida para la sentencia del capo era la del pasado 13 de abril, ya que había sido pospuesta a un día no concreto de mayo, ante las dificultades de la defensa para recabar información clave para los documentos que presentará.

El abogado de Zambada, Frank Pérez, solicitó al juez en diciembre de 2025 más tiempo para preparar un memorando de sentencia para su cliente y citó la "violencia e inestabilidad" en México como factores que le dificultaban ese trabajo.

Zambada, cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, se declaró en agosto de 2025 culpable de dos cargos vinculados al narcotráfico, uno por lavado de dinero y otro por uso de armas de fuego, aunque inicialmente estuvo acusado de diecisiete cargos.

En su acuerdo de culpabilidad, el capo mexicano admitió haber liderado una organización criminal -desde 1989 y hasta 2024- y de haber participado en actividades delictivas vinculadas al narcotráfico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El que fuera la mano derecha del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, con más de medio siglo vinculado al narcotráfico, sumaba acusaciones en dieciséis tribunales federales de EE.UU. desde 2009.

Los dos cargos por los que asumió responsabilidad acarrean pena de cadena perpetua. Zambada fue detenido en julio de 2024, tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa (Nuevo México, EE.UU.) en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, quien, según El Mayo, le tendió una trampa para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades.