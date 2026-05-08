Arranca la campaña para las elecciones parlamentarias de Armenia

Pashinián comenzó la campaña en la región de Syunik, en el sur de Armenia, donde está prevista la construcción de un corredor de transporte que conectará al vecino Azerbaiyán con su exclave de Najicheván por el territorio armenio tras décadas de enemistad entre Ereván y Bakú.

"Queremos que sean los guardianes de la paz", dijo el primer ministro a sus seguidores en Syunik, según la prensa armenia.

Según Pashinián, una Armenia, libre, feliz y soberana es el mejor homenaje a la memoria de los mártires que perdieron su vida por defender la Patria.

El principal competidor de la fuerza gobernante, Armenia Fuerte, del empresario armenio-ruso Samvel Karapetián, actualmente bajo arresto domiciliario, arrancó su campaña frente al Parlamento armenio.

Según Narek Karapetián, sobrino del líder de esa formación, hace exactamente ocho años la Asamblea Nacional eligió a Pashinián como primer ministro, pero el tiempo transcurrido ha mostrado que las promesas del gobernante no se hicieron realidad.

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"Prometió la paz, pero trajo la guerra (en Nagorno Karabaj), prometió prosperidad, pero la gente tiene enormes deudas y préstamos, y la pobreza no ha sido superada", dijo.

Mientras, los representantes del partido Contra Todos protagonizaron una performance con el lanzamiento de barro a los carteles de otras fuerzas políticas.

A día de hoy, en los sondeos de intención de voto Contrato Cívico lidera la carrera electoral con un 24,3 %. Le sigue el partido opositor Armenia Fuerte, con el 13,4 %.

La oposición armenia acusa al Gobierno de una acelerada normalización con Azerbaiyán y Turquía, en detrimento de los intereses nacionales, así como de un acercamiento con la Unión Europea, que puede perjudicar los lazos históricos entre Ereván y Moscú.

Las autoridades, por su parte, defienden que los opositores representan al "partido de la guerra" y que la paz en la región y la supervivencia de Armenia dependen de las buenas relaciones con los países vecinos.

A la vez, Ereván niega que sus contactos con Bruselas vayan a perjudicar los vínculos con Moscú.