Burundi anuncia elecciones presidenciales para el 3 de mayo de 2027

Según un comunicado de la CENI, el presidente de la CENI, Prosper Ntahorwamiye, presentó el calendario electoral durante una reunión en Buyumbura, la capital económica, con partidos políticos y socios internacionales, en la que precisó que, si fuera necesaria una segunda vuelta, ésta sería el 1 de junio de 2027.

El candidato que resulte ganador prestará juramento el 18 de junio de ese mismo año.

Ntahorwamiye reveló que la CENI ha presupuestado el proceso en un total de 115.876 millones de francos burundeses (33,09 millones de euros), pero advirtió de que la entidad solo dispone de 3.869 millones (1,10 millones de euros) por lo que el Gobierno y sus socios deben recaudar el 96 % restante antes de los comicios.

Este anuncio llega en medio de un clima de tensión tras el reciente cambio en el Código Electoral, que aumentó la tasa para los candidatos presidenciales a 100 millones de francos (unos 28.566 euros), una cifra que la oposición considera "excluyente".

“La garantía solicitada está fuera del alcance de muchos partidos, lo que puede obstaculizar las candidaturas”, dijo el líder del partido UPRONA (Unión para el Progreso Nacional), Abel Gashatsi, a medios locales.

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El presidente Ndayishimiye, de 57 años, fue designado el pasado mes por el partido gobernante, el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), para buscar un segundo mandato de siete años.

Ndayishimiye, general del Ejército, alcanzó la jefatura del Estado tras ganar las elecciones de mayo de 2020 y después de la repentina muerte en junio de ese año, por un ataque cardíaco, de su antecesor, Pierre Nkurunziza, quien gobernó el país desde 2005.

La historia de Burundi está plagada de magnicidios, golpes de Estado, masacres de carácter étnico y una guerra civil (1993-2005) que provocó unos 300.000 muertos.

Desde febrero pasado, Ndayishimiye ejerce también la presidencia rotatoria de la Unión Africana, cargo que mantendrá hasta el mismo mes de 2027.