Comunidad Andina da diez días a Colombia y Ecuador para retirar los aranceles interpuestos

A través de una serie de resoluciones emitida el jueves, que han trascendido este viernes, el organismo de integración regional formado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú quiere poner fin así al conflicto comercial entre los gobiernos colombiano y ecuatoriano, después de que los intentos de diálogo no prosperaran.

Estas resoluciones también ordenaron a ambos países retirar en el mismo plazo otras restricciones al comercio impuestas de manera mutua, entre ellas las prohibiciones de Colombia al ingreso terrestre de una serie de productos colombianos y la disposición de Ecuador de únicamente tener habilitado como paso fronterizo el puente internacional de Rumichaca.

La guerra comercial fue iniciada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para presionar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, con el argumento de que su administración no estaba haciendo lo suficiente para evitar que grandes cantidades de cocaína lleguen desde Colombia a Ecuador, que vive la peor crisis de violencia criminal de su historia, con poderosas bandas criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal, entre otros delitos.

Por parte de Ecuador, los aranceles ha ido progresivamente en aumento, a medida que la tensión entre los dos países se incrementaba, pues comenzaron en el 30 % para después pasar al 50 % y posteriormente al 100 % desde el 1 de mayo.

Sin embargo, Noboa anunció recientemente que bajaría los aranceles a las importaciones colombianas del 100 % al 75 % tras una conversación mantenida con la candidata derechista a la Presidencia de Colombia, Paloma Valencia.

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Mientras, Colombia impuso en respuesta aranceles del 30 % a los productos ecuatorianos pero tuvo más cautela en seguir la escalada, pues dio marcha atrás en su intención de responder a los aranceles del 100 % de manera recíproca y finalmente optó en aplicar tasas diferenciadas que pueden ir más allá del 30 % en algunas partidas.

Las disposiciones de la Comunidad Andina no mencionan otras sanciones comerciales interpuestas entre ambos países dentro de este conflicto comercial, entre ellas la suspensión de exportación de electricidad de Colombia a Ecuador y el aumento de Ecuador de la tarifa de transporte de crudo colombiano a través de sus oleoductos, de 3 a 30 dólares por barril.

El conflicto ha ido acompañado además con tensiones políticas de alto nivel entre Petro y Noboa, incluida una bomba aparecida en un campo de cultivos de hoja de coca fronterizo con Ecuador tras un bombardeo realizado por las fuerzas ecuatorianas a supuestos objetivos "narcoterroristas" con ayuda de Estados Unidos.

Por un lado, el presidente colombiano reclama la libertad del exvicepresidente correísta Jorge Glas, que fue recapturado en 2024 al ordenar Noboa el asalto a la Embajada de México, en la que había recibido asilo, mientras que el mandatario ecuatoriano acusa a Petro de haber tratado supuestamente con emisarios del narcotraficante y líder criminal José Adolfo Macías Villamar ('Fito') durante su estancia en Manta en 2025, algo que ese gobernante rechaza y califica de mentira.