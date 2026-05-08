EE.UU. bate récord de exportaciones de petróleo ante el bloqueo del estrecho de Ormuz

La última semana de abril, EE.UU. vendió una media de 5,3 millones de barriles diarios, confirmando una tendencia al alza que se aceleró desde que su Ejército atacó a Irán, junto a Israel, el pasado 28 de febrero y desencadenó la guerra en Oriente Medio.

Hasta entonces, las exportaciones de crudo se situaban en una media diaria de 4,1 millones de barriles.

El estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como represalia por los ataques de EE.UU. e Israel, era clave para una buena parte del crudo mundial y del gas natural licuado. Se estima que se transportaban unos 20 millones de barriles diario de petróleo.

Hace unas semanas, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, señaló que se han "perdido 13 millones de barriles diarios de petróleo" por la guerra, lo que "está produciendo importantes interrupciones en el suministro de materias primas esenciales".

Sin embargo, pese a las ventas, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) sigue mucho más elevado que antes de la guerra en Oriente Medio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque en los últimos días se ha producido una reducción del precio, ante el optimismo por un posible acuerdo de paz cercano entre EE.UU. e Irán, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el de referencia en el país, siguen estancados por encima de los 90 dólares el barril.

El precio del crudo es casi un 50 % más elevado que hace tres meses, antes del conflicto.

En un intento de reducir los altos costes, el presidente Donald Trump anunció la liberación de 172 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de EE.UU.

Tras el aumento en las exportaciones y la liberación de sus reservas, ha aumentado la alerta ante la posibilidad de que el almacenamiento del país se agote cerca del verano.

Jeff Currie, analista de la firma de capital privado Carlyle, advirtió en declaraciones a Bloomberg que EE.UU. se encuentra en un déficit energético creciente.