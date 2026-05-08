El avance arrollador de Reform UK desplaza a laboristas y conservadores en Inglaterra

En estos comicios se disputaban 136 consistorios -de 317 que hay en la región inglesa- y unos 5.000 puestos de concejales, votados por última vez en 2022, fecha en que la formación de Nigel Farage obtuvo solo dos regidores, frente a los más de 500 que ya suma ahora y sin que haya concluido el escrutinio.

El despegue del antiguo Partido del Brexit ya fue evidente en otras elecciones municipales parciales celebradas en mayo del año pasado, cuando registró una ganancia neta de 667 concejales y el control de 10 ayuntamientos, afianzando su salto a la primera línea de la política municipal británica.

El partido amplía además su base de apoyo prácticamente en todo el territorio, lo que lo sitúa como un fuerte contendiente de cara a las elecciones generales previstas para 2029.

En los comicios de este jueves, con 61 de 136 consistorios escrutados, Reform UK suma 520 concejales a los dos que tenía (en estos 136), hasta 522, y controla tres ayuntamientos.

Registra avances en antiguos bastiones laboristas del norte y el centro de Inglaterra, donde ha ganado terreno en áreas como Wigan, Bolton, Salford y Halton.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Farage, que ya ha declarado que "se ha producido un cambio histórico en la política británica", planea celebrar su éxito esta tarde con un acto cerca de Liverpool, una decisión simbólica al ser un terreno histórico del laborismo.

La formación también ha ampliado su presencia en consistorios anteriormente laboristas como Hartlepool, Tameside o Tamworth, mientras que ha conquistado Newcastle-under-Lyme a los conservadores.

Ha ganado además Havering, en el este de Londres y limítrofe con el condado de Essex, en un resultado significativo en el área metropolitana londinense.

Por su parte, el Partido Laborista del primer ministro, Keir Starmer, sufre un retroceso acusado con 359 concejales menos hasta 278 y la pérdida de nueve ayuntamientos, mientras que los 'tories' registran también un fuerte desgaste con 228 ediles menos hasta 296.

Los conservadores afrontan además la presión del Partido Liberal Demócrata en el sur de Inglaterra, mientras que el Partido Laborista sufre el avance del Partido Verde en áreas urbanas.

Los analistas predicen que estas elecciones marcarán el inicio de una nueva etapa en la política británica, marcada por el multipartidismo, frente al bipartidismo histórico, en la que las formaciones tendrán que pactar y gobernar en coalición.