El papa nombra al sacerdote Cristino Ramos nuevo obispo de Concepción, en Paraguay

El religioso, de 50 años, se desempeñaba desde 2020 como párroco de San José Obrero de Choré, en el departamento de San Pedro (norte).

Nacido 16 de noviembre de 1975 en Arroyos y Esteros, en el departamento de Cordillera (centro), fue ordenado sacerdote en septiembre de 2022 en el municipio de Santa Rosa de la Aguaray (San Pedro), y obtuvo una licenciatura en Ciencias Pastorales en el Instituto Superior de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.

Entre 2012 y 2019, estudió Teología Bíblica en la Universidad Católica de San Pablo de la ciudad boliviana de Cochabamba, pasó por la Facultad de Teología Católica de la Universidad Eberhard-Karls de Tubinga, en Alemania, y por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (Italia).

Ramos también integró, de 2007 a 2010, la sección juvenil del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam), fue colaborador parroquial en Sant'Alfonso Maria de Liguori, en Roma (2016-2019), y desde 2022 ejerció como vicario pastoral de la diócesis paraguaya de San Pedro Apóstol.

La Iglesia católica en Paraguay, un país donde más del 88 % de su población se identifica como católica, cuenta con una arquidiócesis metropolitana, quince diócesis y dos vicariatos apostólicos.