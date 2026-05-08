Gales proyecta una victoria de los nacionalistas y un batacazo histórico para el laborismo

Con más de la mitad de los escaños en juego adjudicados, Plaid Cymru se convertiría en la primera fuerza política en el Senedd (Parlamento de Cardiff), con un 37 % de los votos y con 24 asientos ya asegurados.

Tras estas elecciones, la Cámara baja galesa, fundada en 1998, ampliará su tamaño de los 60 escaños actuales a 96.

En segundo lugar, y muy cerca de los independentistas galeses, se posicionó la formación de derecha populista Reform UK, que por el momento habría rozado el 30 % de los votos -un avance del 28,7 % con respecto a los últimos comicios del 2021- y entraría en el Senedd con al menos 19 escaños.

El gran batacazo, en cambio, viene del Partido Laborista, que también gobierna a nivel nacional. Todo parece indicar que no solo no renovará el mandato, después de cerca de tres décadas al frente del Ejecutivo galés, sino que pasaría a convertirse en la tercera fuerza, tras perder más de una veintena de escaños.

Además, la actual ministra principal de Gales, la laborista Eluned Morgan, que gobierna desde 2024, previsiblemente perderá su escaño en el Senedd, de acuerdo con proyecciones de medios británicos como la BBC.

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El 'número dos' de los laboristas galeses, Huw Irranca-Davies, ya expresó públicamente la derrota de su partido y afirmó que no tendrán la capacidad suficiente para "formar el próximo gobierno" galés.

El descalabro laborista en la región también se extrapola a nivel nacional, ante la impopularidad del Ejecutivo del primer ministro británico, Keir Starmer, cuando todavía no se cumplen dos años de su llegada al poder tras vencer con una mayoría absoluta en julio de 2024.

Tampoco han cosechado buenos resultados en Gales el Partido Conservador, que por el momento conservaría 4 escaños y perdería una decena de ellos; mientras que el Partido Verde (Green Party) habría logrado un solo escaño y los liberaldemócratas no lograrían entrar en el Senedd.

De confirmarse la victoria de Plaid Cymru en Gales, que aboga a largo plazo por la independencia de la región del Reino Unido, y del Partido Nacionalista Escocés (SNP) en Escocia, que aspira a convocar un nuevo referéndum de autodeterminación para 2028, demostraría que el nacionalismo en las regiones históricas ha alcanzado cotas muy altas.

Esto implicaría que tres de las cuatro naciones históricas del Reino Unido estarían en manos de formaciones nacionalistas, pues la provincia de Irlanda del Norte también está gobernada por los izquierdistas del Sinn Féin, brazo político del inactivo IRA, que abogan por la reunificación de la isla de Irlanda.