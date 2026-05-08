Guillermo Francella, Premio Platino de Honor: "Siempre amé arriesgar en cada personaje"

"Fuera del género que fueran tenían esa identificación", dijo en una rueda de prensa en el parque natural de Xcaret, en la Riviera Maya mexicana, el intérprete conocido por sus papeles en 'El secreto de sus ojos' o la exitosa serie de Disney + 'El encargado (2022-2026, cuatro temporadas).

El Premio de Honor, significa para el actor argentino "un reconocimiento al camino andado" y eso, "tienen otra profundidad", dijo.

"Estoy enormemente agradecido por el respeto con que se trata esta gala y este premio, con el jurado, con cómo llevan a cabo todo. Estoy como pleno y satisfecho y feliz de como me miman y me cuidan. Esta distinción es lo mejor que me puede pasar. Me emociona mucho", aseguró.

Francella recordó que a pesar de su pasión por la interpretación desde muy joven estudió periodismo: "Búscate algo para comer", le decían sus padres cuando él lo único que quería era hacer teatro.

"Sentía que en periodismo oral, no en el escrito, había algo de actuación. Lo llevé a cabo, me recibí y trabajé en una revista de la cual me despidieron al poquito tiempo", explicó entre risas, "y no me gustó", añadió, a pesar de que fuera porque se acabó su periodo de estancia en el medio, "y no por otra cosa".

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Su vocación le viene desde muy joven, desde que en el colegio de secundario, "para financiar el viaje de egresado mi idea fue hacer una obra de teatro ('Charlatanes', de Julio escobar) y allí algo me pasó. Me movilizó tanto verme allí en el escenario que dije este es mi lugar en el mundo, era muy jovencito".

Además del Premio de Honor, el actor, está en esta edición de los Platino, nominado además en la categoría de Mejor Interpretación Masculina de Largometraje por su papel en 'Homo Argentum', película de los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat en la que interpreta a 16 personajes distintos.

El filme fue un gran éxito en el país y suscitó un debate público sobre qué imagen de la sociedad argentina reflejan los personajes que interpreta.

En total, en esta edición, estos galardones premian 36 categorías del audiovisual iberoamericano.

Ayer se entregaron 21 de ellas, la mayoría de carácter técnico, en una gala inaugural que se celebró por primera vez en la historia de estos reconocimientos.

Entre los más reconocidos en esta primera entrega, 'El Eternauta', la serie argentina que adapta la popular novela ilustrada de Héctor Germán Oesterheld, con cinco Platino técnicos de categorías televisivas, y la española 'Anatomía de un instante', adaptación de la novela homónima de Javier Cercas, cuatro.

El resto se darán a conocer en la gala final que se celebrará mañana sábado en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret.