Iberdrola duplicará sus inversiones en Brasil hasta los 9.000 millones de euros en 5 años

Según informó este viernes en un comunicado, este nuevo plan casi duplica los 27.500 millones de reales invertidos desde 2021 hasta 2025 y buscará en esta nueva etapa lograr la expansión, modernización y digitalización de las infraestructuras eléctricas.

Este nuevo ciclo inversor se activó tras la firma de la renovación anticipada de las concesiones de Neoenergia Coelba (Bahía), Neoenergia Cosern (Río Grande del Norte) y Neoenergia Elektro (São Paulo y Mato Grosso do Sul) por un periodo de 30 años, que se suman a la renovación en 2025 de Neoenergia Pernambuco hasta 2060 y la concesión del Distrito Federal de Brasilia (Neoenergia Brasília) hasta 2045.

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, destacó en el comunicado que la gestión del Gobierno brasileño en la renovación de las concesiones de las distribuidoras de energía en el país ha sido un acontecimiento de enorme importancia para el sector eléctrico, al reforzar la seguridad jurídica y contractual y consolidar un entorno regulatorio estable y previsible.

Asimismo, Iberdrola destaca que su filial Neoenergia ha sido la empresa privada que más ha invertido en infraestructuras en Brasil en los últimos cuatro años y que es el primer grupo del país en distribución eléctrica.

Iberdrola alcanzó en Brasil en 2025 unas inversiones totales superiores a los 5.000 millones de euros, incluyendo las inversiones orgánicas y la adquisición de participaciones minoritarias en Neoenergia.

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Cuenta en el país con más de 750.000 kilómetros de líneas de distribución, 8.000 kilómetros de líneas de transporte y 4.000 megavatios (MW) de capacidad de generación renovable, principalmente de origen hidroeléctrico.