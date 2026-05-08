La ASEAN urge al fin de la guerra en Irán y llama a preservar el flujo libre de energía

En una declaración conjunta tras la reunión en Filipinas de los líderes políticos, el bloque expresó su profunda preocupación por la situación en Oriente Medio, que en su opinión supone "una grave amenaza para la vida y la seguridad de los civiles, así como para la paz y la estabilidad regionales y mundiales".

"Instamos a todas las partes implicadas a mantener las condiciones propicias para la plena y efectiva aplicación del alto el fuego, actuando con la máxima moderación, cesando todas las hostilidades y evitando cualquier acto que pueda agravar la situación", remarca el escrito.

El Sudeste Asiático, muy dependiente de la energía procedente de países del golfo Pérsico, ha sufrido el impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de un cuarto del comercio de crudo mundial, a raíz de la guerra.

Filipinas, que acoge este año la presidencia rotatoria de la ASEAN, se erige como una de las naciones más afectadas: en marzo decretó el estado de emergencia energética para hacer frente a la escasez de combustible.

La disminución en el comercio de productos como la urea, un fertilizante clave para la agricultura, también preocupa a los países de la región por su impacto en la seguridad alimentaria.

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"Subrayamos la necesidad de preservar el flujo ininterrumpido de energía y bienes esenciales, incluidos alimentos, insumos agrícolas, productos farmacéuticos y combustibles para el transporte, con el fin de salvaguardar la estabilidad económica y fortalecer la resiliencia en toda la ASEAN", apunta el comunicado.

En una rueda de prensa al término de la cita, el presidente filipino, Ferdinand Marcos, calificó de "limbo" la situación actual del conflicto, con un frágil alto el fuego vigente a la espera de avances en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

"Nos encontramos en un limbo que no sabemos cuánto va a durar, si van a suceder nuevos enfrentamientos o si el alto el fuego sigue vigente o no", subrayó al insistir en alcanzar una "paz duradera".

El líder filipino, anfitrión hoy de la cumbre que se celebró en Cebú, sostuvo que el diálogo con sus homólogos giró en torno a la creación de mecanismos que sirvan al bloque para "gestionar y mitigar el impacto de la interrupción del suministro de petróleo y la volatilidad de los precios", en plena crisis por Irán.

Entre las ideas expuestas destaca la creación de una reserva con "diésel, queroseno y gasolina", entre otros productos derivados del petróleo, que permita a los países responder de manera conjunta a situaciones de emergencia, sin dar más detalles.

Creada en 1967, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático está integrada por Singapur, Malasia, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Birmania, Brunéi, Laos, Camboya y Timor Oriental.