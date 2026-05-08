La Bolsa de Milán cierra la semana plana por la persistente tensión en Oriente Medio

Roma, 8 may (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes plana y su índice de referencia FTSE MIB se mantuvo en 49.289,54 puntos, en una jornada marcada por la cautela de los inversores tras los recientes ataques entre Estados Unidos e Irán, que hacen peligrar el alto el fuego en Oriente Medio.