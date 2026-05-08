La Casa Blanca afirma que la gasolina bajará en EEUU por el alza de la producción de crudo

El Gobierno estadounidense ha "adoptado una serie de medidas" para "minimizar las perturbaciones derivadas de la situación actual en Oriente Medio" y al bloqueo del estrecho de Ormuz por Teherán como represalia por el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, según explicó Hassett a la cadena Fox News.

La disrupción en el paso por la vía marítima, por donde pasaba el 20 % del crudo mundial, ha afectado a las cadenas de suministros, aumentado la incertidumbre en los mercados y disparado el precio de la gasolina, que superaba hoy en EE.UU. los 4,5 dólares por galón como promedio, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

Hassett insistió en que "si se observan los mercados de futuros, estos anticipan que la situación se revertirá rápidamente".

"Esta es una perspectiva con la que coincidimos, ya que hemos incrementado la producción aquí, en los Estados Unidos", dijo el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca.

EE.UU. batió el récord de exportaciones de petróleo en abril, al superar la barrera de los cinco millones de barriles diarios de promedio tras el bloqueo de Ormuz, según los últimos datos de la Administración de Información Energética.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La media de 5,3 millones de barriles diarios vendidos en la última semana de abril confirman la tendencia al alza que se ha acelerado desde el inicio de la guerra contra Irán.

Hasta entonces, las exportaciones estadounidenses de crudo se situaban en una media diaria de 4,1 millones de barriles.

Como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, el precio del crudo es casi un 50 % más elevado que hace tres meses.

En un intento por reducir los altos costes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la liberación de 172 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica nacional.

Trump advirtió en marzo que esta subida del petróleo a raíz de la guerra de Irán y el bloqueo del flujo por Ormuz traerán "mucho dinero" a su país, en referencia a la producción nacional de crudo.

El estadounidense puso en marcha este lunes una operación para facilitar el tránsito de los buques atrapados en el bloqueo de Ormuz, pero la suspendió el martes a petición de Pakistán para avanzar en un acuerdo de paz definitivo en el que está mediando.