La primera sospechosa de hantavirus en España, en un hospital para someterse a pruebas

La mujer llegó al hospital en el interior de una ambulancia precedida de un vehículo de apoyo y seguida de una unidad policial.

Se siguió así el protocolo aprobado este viernes por el Ministerio de Sanidad español para salvaguardar la seguridad epidemiológica, tanto de la población como de los profesionales sanitarios, y para ello se utilizó una ambulancia equipada con mecanismos de seguridad especiales.

Una vez allí, fue internada en una habitación de aislamiento con presión negativa, donde se le hará el seguimiento, tras viajar en el mismo avión del que fue evacuada una persona fallecida posteriormente tras abandonar el crucero MV Hondius.

La mujer presenta una sintomatología respiratoria leve, principalmente tos, y llegó a la habitación a través de un circuito especial, seguro y aislado del resto de pacientes y profesionales.

Siguiendo el protocolo, se le va a realizar una prueba PCR, cuya muestra se remitirá al Centro Nacional de Microbiología, y se prevé obtener los resultados en un plazo de entre 24 y 48 horas para determinar si tiene hantavirus.

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Las autoridades sanitarias de la región de Valencia (este) contactaron hoy con la mujer tras recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas y en coordinación con el Ministerio español de Sanidad.

Paralelamente, la región de Cataluña investiga a una ciudadana sudafricana que viajó en el mismo avión, y que pasó una semana en Barcelona, la capital catalana, antes de volver a su país.

A pesar de ello, las autoridades regionales de Sanidad creen que el riesgo de que esta personas haya generado contagios es "extraordinariamente remoto", pero señalaron que siguen los protocolos previstos en estos casos.