Lagarde defiende un sistema europeo para criptomonedas estables, sin "replicar" otros

"Nuestra tarea no es replicar instrumentos desarrollados en otros lugares, sino construir los cimientos y la infraestructura que sirvan a nuestros objetivos para poder aprovechar los beneficios de la innovación sin importar las fragilidades", precisó en I LatAm Economic Forum, evento organizado por el Banco de España.

Defendió "crear una infraestructura pública que permita que instrumentos alternativos, como las criptomonedas estables ('stablecoins') y otras formas de dinero tokenizado, operen en un marco respaldado por dinero de banco central".

La presidenta del BCE recordó que las criptomonedas estables se diseñaron inicialmente para resolver el problema de la volatilidad de precios que creaban las criptomonedas.

Son las llamadas 'tokens', cuyo valor está vinculado al de divisas como el dólar y el euro y que están respaldadas por activos reales o bien se basan en algoritmos para mantener su estabilidad.

Explicó que el valor de las criptomonedas estables en circulación han crecido desde menos de 10.000 millones de dólares estadounidenses hace seis años hasta "más de 300.000 millones actualmente".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En su gran mayoría están denominadas en dólares" y casi el 90 % del mercado está "controlado por dos emisores, Tether y Circle".

"El argumento que está ganando terreno es que, para seguir siendo relevante, Europa debe responder promoviendo criptomonedas estables propias denominadas en euros. De lo contrario, se enfrentaría a un futuro de dolarización digital y a una pérdida de soberanía monetaria", argumentó.

Sin embargo, apuntó que "los argumentos a favor de promover criptomonedas estables denominadas en euros resultan mucho menos convincentes de lo que parecen".

Así, se preguntó: "¿Necesitamos realmente 'stablecoins' para obtener los beneficios que se les atribuyen? ¿O estamos confundiendo el instrumento con el resultado, cuando lo que importa es la arquitectura sobre la que pueden surgir otros instrumentos de forma segura?".

En este punto, adujo que, en materia monetaria, "los inconvenientes son importantes y superan a las ventajas a corto plazo en términos de condiciones de financiación y proyección internacional que podrían aportar las 'stablecoins' denominadas en euros".

"Si queremos reforzar el atractivo internacional del euro, las criptomonedas estables no son la forma más eficiente para lograrlo", subrayó.

"La mejor solución -incidió- sigue siendo una mayor integración de los mercados de capitales a través de la unión de ahorros e inversiones y, con el tiempo, una base de activos seguros acorde con nuestras ambiciones en relación con el papel internacional del euro".

"Para la función monetaria, primero deben sentarse las bases: unos mercados de capitales más profundos e integrados y un activo seguro. Las criptomonedas estables no pueden proporcionarnos esas bases y, sin ellas, las 'stablecoins' denominadas en euros podrían amplificar las mismas vulnerabilidades que estamos tratando de superar", según opinó Lagarde.

"Debemos crear una infraestructura pública que permita que instrumentos alternativos, como las 'stablecoins' y otras formas de dinero 'tokenizado', operen en un marco respaldado por dinero de banco central".