Las oficinas de turismo europeas no dan por perdida la temporada estival pese a la guerra

"Realmente el verano para Europa no va a afectar mucho pero, por primera vez en la historia de las últimas crisis que hemos tenido, esto no es una crisis de demanda, sino que es una crisis de costes, y el turismo se basa en costes, en márgenes. Es un efecto dominó", indicó el máximo responsable del organismo que agrupa a oficinas nacionales de turismo europeas.

El español, que ha acudido al programa de liderazgo del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, en inglés) que se celebra este año en un crucero que transita por el canal de Suez, insistió en ese efecto dominó, dado que si "empieza a aumentar el margen por un sitio, empieza a aumentar hasta que hay una línea roja que probablemente el consumidor no pueda cruzar si se llega a unos precios desorbitados, tanto de aviación como de costes energéticos".

Es justo esta crisis de "costes" lo que "más daño hace tanto al consumidor como al proveedor de servicios, y es ahí donde pueden caer empresas", dijo.

La guerra en Irán, iniciada el 28 de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel, ha provocado una grave disrupción en el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte clave del petróleo mundial.

El control iraní y el bloqueo actual estadounidense sobre este paso marítimo, así como los ataques a embarcaciones, han disparado el precio del crudo por encima de los 100 dólares y generado una fuerte subida del queroseno, combustible esencial para la aviación.

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En Asia-Pacífico, el precio del combustible de aviación se disparó desde unos 90 dólares por barril hasta superar los 230 dólares a comienzos de marzo, antes de moderarse parcialmente, aunque se mantiene por encima de los niveles previos al conflicto.

Desde Europa se ha advertido de posibles problemas de suministro de queroseno a partir de junio si el estrecho de Ormuz no reabre, aunque por ahora no se registra escasez en los aeropuertos.

El encarecimiento del combustible, que representa hasta el 40 % de los costes operativos de un avión, ya está provocando cancelaciones y alzas en los billetes.

Precisamente este viernes la Comisión Europea adoptó orientaciones dirigidas a los sectores del transporte y el turismo de la Unión Europea (UE) ante las continuas interrupciones en el suministro de combustible y el cierre de determinadas rutas aéreas y marítimas vinculadas a la crisis en Oriente Medio.

Por ejemplo, Bruselas permitirá, en determinados casos, excepciones a la norma europea que obliga a las compañías a repostar al menos el 90 % del combustible necesario en los aeropuertos comunitarios, cuando las reglas de seguridad exijan cargar combustible adicional en origen por temor a que no haya suficiente queroseno disponible en destino.

"El problema que tenemos ahora es la incertidumbre de no saber cuánto queda (de reservas de queroseno), no saber cómo planificar nuestros números", señaló Santander, que contempla como escenarios "un final del conflicto en las próximas dos semanas, que realmente acarrearía un verano relativamente normal".

Aunque otro escenario, en el caso de que no acabe la guerra este mes, podría acarrear unos efectos que se extiendan hasta la temporada de Navidad, explicó.

Igualmente, como europeísta "convencido", Santander señaló que dada la situación de emergencia, la Comisión Europea podría obligar a los Estados Miembros a "compartir también reservas estratégicas".

"Europa obviamente se protege porque tenemos un mercado interno. El 85 % del turismo de Europa es europeo", aseveró el responsable de la organización con sede en Bruselas, quien agregó que la población se está preparando para un verano "distinto".

"Insisto, insisto que Europa es la región del mundo que está menos expuesta, porque los europeos suelen viajar en Europa. Entonces, lo que se va a dar es un redescubrimiento, como pasó con la covid-19 en su día", zanjó.