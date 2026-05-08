'Los Domingos', Premio Platino del Público a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción

La cinta española, que triunfó en la pasada edición de los Goya con cinco galardones, fue reconocida por el público en la XIII edición de estos premios, los más importantes del sector audiovisual iberoamericano, que se entregarán mañana sábado en una gala en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya mexicana.

Los galardones los recogieron las productoras Marisa Fernández y Sandra Hermida, quienes destacaron el estreno de la cinta en varios países latinoamericanos (México, Puerto Rico y Colombia), además de en España, y que se encuentra a la vez en plataformas.

"Y eso es un regalo para ese público que muchas veces no conocemos. Tenemos 23 iberoaméricas, públicos con identidades comunes pero también con diferencias", dijo Fernández.

La productora leyó también un mensaje de López Arnáiz, quien no pudo viajar a Xcaret para participar en los premios, en el que quiso transmitir su agradecimiento por recibir un galardón que otorga el público y representa "el valor de una comunidad, ejemplo de la convivencia de los pueblos en el valor y la diversidad con respeto".

En la categoría de Mejor Miniserie o Teleserie, el público premió a la producción mexicana 'Chespirito: Sin querer queriendo', basada en la vida y carrera del actor mexicano y cómico Roberto Gómez Bolaños.

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El reconocimiento del público al Mejor Intérprete Masculino fue para el brasileño Wagner Moura por su papel en 'O agente secreto' ('El agente secreto'), dirigida por Kleber Mendonça Filho, cinta que llegó hasta las nominaciones a los Óscar, con cuatro (una de ellas para Moura) tras conseguir varios éxitos en festivales internacionales.

El premio a la Mejor Interpretación Femenina en una Miniserie o Teleserie fue para la española Candela Peña, por su papel en 'Furia', y a la Masculina para Álvaro Morte, por meterse en la piel del expresidente del Gobierno español Adolfo Suárez, el primer mandatario de la democracia después de la dictadura franquista.

La serie trata el intento de golpe de Estado que vivió España en 1981.

Los Premios Platino del cine iberoamericano son unos galardones creados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), en colaboración con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (Fiacine), Latin Artist y el apoyo de los institutos de cine, para reconocer a los profesionales de la industria cinematográfica iberoamericana.

En total, en esta edición, estos galardones premian 36 categorías del audiovisual iberoamericano.

En la víspera se entregaron 21 premios, la mayoría de carácter técnico, en una gala inaugural que se celebró por primera vez en la historia de estos reconocimientos.

Entre los más reconocidos de esta primera entrega figuran: 'El Eternauta', la serie argentina que adapta la popular novela ilustrada de Héctor Germán Oesterheld, con cinco Platino técnicos de categorías televisivas, y la española 'Anatomía de un instante', adaptación de la novela homónima de Javier Cercas, con cuatro premios.

Además de los quince galardones restantes, el actor argentino Guillermo Francella recibirá mañana el Platino de Honor por toda su carrera.