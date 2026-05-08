Médicos españoles piden serenidad ante el hantavirus porque "no es comparable a la covid"

El presidente de la OMC, el doctor Tomás Cobo, señaló en un comunicado que la actual situación debe ser abordada con rigor, "prudencia y serenidad", y subrayó que España dispone de un sistema sanitario sólido, con profesionales "altamente cualificados y estructuras capaces de responder ante enfermedades infecciosas complejas".

"Esa capacidad debe generar confianza y tranquilidad", incidió, para después transmitir un mensaje de tranquilidad, porque "no estamos ante un escenario comparable al vivido durante la pandemia de la covid-19".

Cobo insistió en que existen protocolos internacionales de actuación, sistemas de vigilancia epidemiológica preparados y profesionales sanitarios con experiencia suficiente para afrontar este tipo de situaciones.

El mensaje de calma de los facultativos españoles se produce mientras el crucero afectado por un brote de hantavirus que ha dejado hasta el momento tres muertos y ocho infectados confirmados se dirige a la isla española de Tenerife, en las Islas Canarias, donde se espera que llegue dentro de dos días y desde donde se trasladará a sus 147 pasajeros a sus respectivos países.

Los 14 españoles que se encuentran abordo harán una cuarentena de 42 días en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid, un centro militar de uso civil, donde serán atendidos por personal de la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAM), especializada en la atención de pacientes con enfermedades infecciosas de alto riesgo.

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"La ciudadanía necesita información clara, proporcional y basada en criterios médicos y científicos, evitando debates estériles que llevan a alarmismos innecesarios que sólo contribuyen a aumentar la inquietud social y restar confianza en las instituciones", afirmó.

La OMC, que aglutina a los médicos colegiados en España, exige responsabilidad institucional, coordinación, unidad y confianza en la evidencia científica, y advierte de que las crisis de salud pública no pueden convertirse en espacios de confrontación política ni de mensajes contradictorios que aumenten la inquietud social.