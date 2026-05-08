Mueren dos agentes al chocar dos patrulleras en persecución de una narcolancha en España

La zona donde ocurrió el accidente es un área clave del narcotráfico, generalmente de hachís, entre Marruecos y España.

La Guardia Civil lamentó en un comunicado el fallecimiento del primer agente, de nombre Germán y de 55 años, que perdió la vida en la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo en esa persecución, y poco después fuentes cercanas a la investigación informaron del segundo fallecido.

Durante la intervención, resultó herido de gravedad un tercer agente y leve un cuarto, agregaron las mismas fuentes.

La Guardia Civil les deseó "una pronta recuperación", según figura en el comunicado que distribuyó en redes sociales.

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también mostró su consternación por el accidente de los agentes en acto de servicio, y desde su cuenta en X envió "toda su fuerza, apoyo y cariño" a las familias y compañeros en estos momentos.