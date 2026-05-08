Noboa participará, en Paraguay, en la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno

En un comunicado se indicó que Noboa asistirá "en virtud del mandato constitucional que establece que la integración, en particular con los países de Latinoamérica y el Caribe, es uno de los objetivos estratégicos del Estado, a fin de consolidar las relaciones de amistad, políticas, comerciales y de cooperación" con los Estados que conforman el Mercosur.

En el ámbito de integración comercial, Ecuador -Estado Asociado del Mercosur desde 2004, mantiene una "relación sólida" con el bloque a través del ACE 59, que Noboa buscará afianzar durante su intervención en la próxima Cumbre, con el fin de lograr un mayor y mejor acceso para las exportaciones ecuatorianas.

Ecuador ha participado en las reuniones de este bloque, priorizando aquellos ejes que son de interés nacional como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la inseguridad alimentaria y energética, el cambio climático, la pobreza y la exclusión social, desafíos que aquejan a la región y que requieren respuestas conjuntas, coordinadas y solidarias, señaló la Cancillería.