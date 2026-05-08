Pakistán enfrenta una ola de calor extremo con temperaturas de hasta 50 grados en el sur

El Departamento Meterológico de Pakistán (DMP) alertó de que los termómetros podrían llegar a máximos de 50 grados en las zonas sur y central del país entre el 7 y el 11 de mayo debido a "la presencia de alta presión en la atmósfera superior", afectando a localidades como Dadu, Shaheed Benazirabad, Ghotki.

"Debido a la ola de calor, se recomienda a la población en general, especialmente a niños, mujeres y personas mayores, que extremen las precauciones. Se aconseja a los agricultores que adapten sus cultivos a las condiciones climáticas y que cuiden de su ganado", indicó el DMP en un comunicado.

Ante el aumento de las temperaturas, la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán (NDMA) decidió esta semana activar protocolos de emergencia y puso en alerta extrema a todos los hospitales.

El pasado lunes, al menos 10 personas murieron en la ciudad portuaria de Karachi, en el sur de Pakistán, debido a una ola de calor extremo que alcanzó los 44 grados, la temperatura más alta registrada en un mes de mayo en los últimos ocho años.

La ciudad costera, donde residen más de 20 millones de personas, ya enfrenta escasez de agua debido a la rotura de tuberías y a cortes de luz excesivos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pakistán es uno de los países con mayor riesgo de sufrir eventos climáticos extremos y la frecuencia de las olas de calor en el país ha aumentado, según el Global Climate Risk Index 2026.

"La incidencia de golpes de calor, deshidratación e infecciones transmitidas por el agua ha aumentado debido a los efectos combinados de las altas temperaturas y la escasez de agua, afectando de manera desproporcionada a las personas mayores, las personas pobres y los trabajadores al aire libre", afirmó un estudio publicado en la revista académica BMJ Global Health en 2025.

En junio de 2015, más de 1.200 personas murieron a causa de una extrema ola de calor en la misma ciudad, en uno de los países considerados más perjudicados por los impactos del cambio climático a nivel mundial.