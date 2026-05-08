Portugal se adherirá al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

Este compromiso de adhesión fue formalizado por la secretaria de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación de la República Portuguesa, Ana Isabel Xavier, durante un encuentro con el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional encargado de Panamá, Alejandro Mendoza.

"En un gesto de respaldo a la estabilidad del comercio mundial, la secretaria de Estado Xavier anunció formalmente que la República Portuguesa se adherirá al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá. Este paso refuerza el compromiso de Portugal con el libre tránsito y la seguridad marítima en un contexto geopolítico desafiante", indicó un comunicado de la Cancillería de Panamá.

Mendoza recibió a Xavier el jueves para tratar asuntos de interés común con el objetivo de profundizar los lazos bilaterales y avanzar en una agenda de desarrollo científico y seguridad global, de acuerdo con la información oficial.

EE.UU. construyó a inicios del siglo XX el Canal y lo operó por más de ocho décadas, hasta su traspaso a Panamá el 31 de diciembre de 1999.

El paso navegable de 82 kilómetros y que une el Atlántico y el Pacífico, se rige por el Tratado de Neutralidad, vigente desde octubre de 1979 y firmado por más de 40 Estados, entre los que no está China.

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El artículo II del Tratado señala que "Panamá declara la neutralidad del Canal para que, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, éste permanezca seguro y abierto para el tránsito pacífico de las naves de todas las naciones en términos de entera igualdad", y también para "que el Canal y consecuentemente el Istmo de Panamá, no sea objetivo de represalias en ningún conflicto bélico entre otras naciones".

"La República de Panamá y los Estados Unidos de América convienen en mantener el régimen de neutralidad establecido en el presente tratado", agrega el artículo IV.

El Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino, emprendió una ofensiva diplomática para sumar más adherentes al Tratado luego de que su colega de Estados Unidos., Donald Trump, amenazara con recuperar el Canal dada la influencia en la vía de China, una afirmación siempre rechazada por Panamá, que exigió a Washington no inmiscuir a su país en su lucha geopolítica con Pekín.

Trump basaba su tesis de la "influencia maligna" de China en el hecho de que dos de los cinco puertos situados en torno al Canal eran operados por una filial del conglomerado chino CK Hutchison, lo que ya no es así desde el pasado 23 de febrero a raíz de un fallo judicial inapelable que declaró nula la concesión, muy cuestionada en el país centroamericano desde hacía años.

Panamá y Estados Unidos vivieron momentos de tensión en el 2025 por el asunto del Canal que parecen haber quedado atrás, de acuerdo con las afirmaciones de altos funcionarios de ambos gobiernos, que apuestan a seguir fortaleciendo los nexos en todos los ámbitos.

Esta tensión se vive ahora con China - que ya prometió que Panamá pagará "un alto precio" por la decisión judicial contra CK Hutchison - con asuntos como la creciente retención de buques de bandera panameña en sus puertos, lo que EE.UU. ha condenado y tildado de retaliación.