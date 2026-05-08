Prisión preventiva para tres presuntos implicados en atentado a cárcel en Ecuador en 2024

En la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot) expuso los resultados de la investigación previa.

Más de 75 elementos de convicción señalarían la posible participación de los tres procesados en un ataque con explosivos registrado en la cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, cuando el centro de máxima seguridad aún estaba en construcción, señaló este viernes la Fiscalía General del Estado.

Según versiones y pericias de audio y video, los ahora procesados habrían detallado la planificación y coordinación del atentado. Incluso, el cambio de fecha del evento delictivo, que inicialmente estaba previsto para el 16 de diciembre de 2024, "por órdenes superiores", indicó en un comunicado.

También se reveló la posible existencia de información privilegiada a la que los atacantes habrían tenido acceso, pese a los convenios de confidencialidad mantenidos con la constructora.

"Los perpetradores de este atentado terrorista, que -para despistar- se identificaron como integrantes de 'Los Choneros', vestían uniformes militares, poseían armas largas y se movilizaban en varios vehículos que, según se verificó, eran robados", precisó el fiscal del caso ante el juez.

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Además, relató que una persona murió como resultado del atentado, ejecutado por un grupo de más de treinta personas, según las versiones de testigos.

También se registraron lesiones al personal militar y el secuestro de seis personas, entre trabajadores y guardias de seguridad. La explosión afectó la infraestructura de la construcción en curso.

El pasado miércoles, el ministro del Interior John Reimberg, reveló que los sujetos fueron capturados en el marco del operativo "Gran Fénix 0020", desplegado durante la madrugada en el marco del toque de queda nocturno, en vigor desde el pasado domingo y que se extenderá hasta el 18 de mayo en nueve de las 24 provincias del país y en cuatro municipios.

El operativo se desarrolló en zonas de Riobamba, Portoviejo, Pascuales, Nueva Prosperina y Baños, y dejó como resultado la captura de Ángel Luis M.G., con antecedentes por asesinato (2016) y receptación (2025).

Asimismo de Joan Sebastián M.J., con antecedentes por robo (2019) y receptación (2024), y Luis Fernando R.C., con antecedentes por receptación (2024), detalló el Ministerio en un comunicado.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

En lo que va de 2026, el Gobierno ha declarado dos períodos de toque de queda nocturno. El primero se extendió durante la segunda quincena de marzo en las provincias de Guayas, El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos, y Santo Domingo de los Tsáchilas.

El segundo, entre el 3 y el 18 de mayo en las cuatro provincias mencionadas así como en las de Manabí, Santa Elena, Pichincha (cuya capital es Quito), Sucumbíos y Esmeraldas, estas dos últimas fronterizas con Colombia y claves en las rutas del narcotráfico.

La restricción también rige en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).