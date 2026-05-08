Sheinbaum reafirma el apoyo a Palestina y a los mexicanos en la Flotilla Global Sumud

“Siempre nos hemos manifestado en contra del genocidio en Gaza (...) Y siempre hemos pensado que debe darse todo el apoyo para que Palestina sea reconocido en toda su amplitud como un país, como un estado”, sostuvo la mandataria durante su conferencia matutina.

Su reacción se da luego del anuncio de la nueva travesía de esta flotilla, que reanudó su ruta por el Mediterráneo tras una interceptación previa de embarcaciones por parte de Israel a fin de habilitar un corredor de ayuda humanitaria.

Sheinbaum recordó que su Gobierno reconoció por primera vez a una embajadora de Palestina en México, y no solo a una representante diplomática, como muestra de la postura mexicana frente al conflicto.

“Siempre hemos pensado que debe darse todo el apoyo para que Palestina sea reconocido en toda su amplitud como un país, como un Estado”, expresó.

La mandataria añadió que México defiende la autodeterminación de los pueblos, conforme a la Constitución mexicana, y abogó por la construcción de la paz en Medio Oriente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Esa siempre ha sido nuestra posición y la defendemos”, señaló.

Al referirse a los mexicanos que participan en la flotilla, Sheinbaum aseguró que la obligación de su Gobierno es protegerlos en cualquier situación, como parte de las tareas de asistencia consular.

La presidenta informó que dio instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, para contactar a los familiares de los participantes mexicanos y mantener comunicación sobre su situación.

La Flotilla Global Sumud informó que más de 30 embarcaciones salieron de Creta hacia Marmaris, Turquía, para una escala técnica, antes de definir la siguiente fase de su misión hacia Gaza.

La flotilla forma parte de una iniciativa civil internacional que busca romper el bloqueo marítimo israelí sobre Gaza y abrir un corredor de ayuda humanitaria.

Una misión anterior fue interceptada en aguas internacionales cerca de Grecia, con la detención de activistas, entre ellos mexicana Abril Rojas Rangel.