Sudáfrica lamenta que Ghana pida a la UA tratar los ataques xenófobos en su territorio

“Sudáfrica considera lamentable la decisión de Ghana de escalar sus preocupaciones sobre la migración irregular ante la Unión Africana”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación sudafricano en un documento.

El Ministerio añadió que si el tema se incluye en la agenda, Sudáfrica pedirá tratar “los factores de expulsión y atracción de la migración, incluyendo la buena gobernanza, el estado de derecho y la democracia, de conformidad con el Acta Constitutiva de la UA”.

El ministro de Exteriores, Ronald Lamola, afirmó que “Sudáfrica continuará liderando con un corazón panafricano”, pero que “la migración debe gestionarse a través de la cooperación, la compasión y la responsabilidad continental”.

La tensión se hizo visible después de que se viralizaran vídeos en medios de comunicación y redes sociales en los que se muestran ataques y manifestaciones contra migrantes en Sudáfrica.

Pretoria insistió en que los incidentes recientes han sido "esporádicos" y denunció la circulación de "narrativas divisorias y grabaciones manipuladas”.

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Lamola aseguró haber mantenido reuniones con sus homólogos de Ghana y Nigeria para aclarar que "no existe evidencia creíble" de que ciudadanos de esos países hayan muerto a manos de las fuerzas de seguridad durante las protestas.

Otros Gobiernos como los de Kenia, Malaui o Lesoto han emitido alertas de seguridad para sus ciudadanos que residen en Sudáfrica, y Nigeria informó el domingo pasado de que al menos 130 nigerianos solicitaron ser repatriados.

“Es un hecho que la historia de migración de Sudáfrica y su diversa población nacida en el extranjero se han cruzado con ansiedades económicas en torno al desempleo y la prestación de servicios, contribuyendo a tensiones periódicas entre algunos locales y ciudadanos extranjeros, la mayoría de los cuales carecen de un estatus migratorio legal, lo que resulta en tensión”, afirmó el ministro.

En este contexto, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, condenó la semana pasada todo tipo de acciones xenófobas y subrayó que las "legítimas preocupaciones" sobre la migración irregular no pueden generar "prejuicios" contra otros ciudadanos africanos.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en el país que acoge a casi tres millones de personas, de las cuales el 90 % proceden de otras naciones africanas.

Esto ha desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables, siendo las más graves a finales de 2019, con 18 extranjeros muertos, según datos de la organización Human Rights Watch (HRW).